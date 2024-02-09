سر نظام الأتكينز.. «هتخس 3 كيلو في أسبوع»

افتقاد الوزن الزائد أمر صعب للغاية، يتطلب الصبر والإرادة القوية، إذ ما يتم اكتسابه سريعًا من دهون وأوزان زائدة، يستغرق لفقدانه الكثير من الوقت، ولكن مع التطور في عالم الطب والغذاء، بات الأمر أسرع بشكل كبير، فأثبتت الدراسات أن اتباع نظام «أتكينز» يساهم في فقد من 3 إلى 4 كيلوجرامات في الأسبوع.

ووفقًا لما ورد بموقع«mayo clinic»، وما ذكره دكتور محمد الدميري، استشاري التغذية العلاجية، من تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نوضح لكم طريقة اتباع نظام الأتكينز لفقد الوزن بسهولة وسرعة.

ما هو نظام أتكينز؟

الأتكينز نظام قديم للغاية يعود للسيتينات، تم تسميته بهذا الاسم إشارًة لواضعه، وهو دكتور«روبرت سي أتكينز»، طبيب القلب الشهير، يعمل هذا النظام على الحد من الكربوهيدرات، مع التركيز على مقدار البروتين والدهون، كما يشجع على تناول كمية كبيرة من الخضراوات الغنية بالألياف، ويشمل النظام الغذائي عدة مراحل لفقد الوزن، والحفاظ على الجسم بعد الوصول إلى الوزن المطلوب.

هل نظام الأتكينز مضر؟

الغرض من نظام الأتكينز هو تغيير العادات الغذائية السلبية؛ حتى يفقد الوزن الزائد، والتعود على أسلوب صحي لتناول الطعام، مما يساهم في حل مشاكل ارتفاع ضغط الدم، أو مرض السكري، وأمراض القلب، كما يعمل اتباع النظام الغذائي على زيادة الطاقة، وحل مشاكل البشرة والشعر.

أضرار تناول الكربوهيدرات بكثرة

تناول كمية كبيرة من الكربوهيدرات خاصة التي تحتوي على الدقيق الأبيض، أو السكر، تؤدي إلى الكثير من المشكلات الصحية، ومنها اختلال توازن السكر في الدم، بالإضافة لمشاكل في عضلة القلب، بجانب زيادة الوزن السريعة.

كيفية اتباع نظام الأتكينز

لا يتطلب هذا النظام الغذائي حساب السعرات الحرارية، فقد عليك تتبع كمية الكربوهيدرات التي تدخل جسمك، وهذه الطريقة تعمل على حرق الدهون المخزنة بالجسم، وتتحكم في نسبة السكر في الدم، على أن تكون النسبة لا تتخطى 20 جراما من الكربوهيدرات.

كيفية الحفاظ على الرشاقة

بعد الوصول إلى الوزن المرغوب فيه، لابد من ممارسة التمارين الرياضية، إذ أن الرياضة تساعد على تثبيت الوزن، بجانب فوائدها العديدة للصحة بشكل عام.