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«الطائفة الإنجيلية»: قرارات الرئيس تعكس الروح الجادة والمسؤولة للقيادة السياسية

كتب:

مريم شريف
07:53 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس الطائفة الإنجيلية

رئيس الطائفة الإنجيلية

أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالقرارات الوطنية الخاصة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، والتي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المصريين.

رئيس الطائفة الإنجيلية: قرارات اليوم تعكس الروح الجادة والمسؤولة للقيادة السياسية

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، في تصريحات له اليوم، «التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه بلادنا والمنطقة والعالم تحتاج إلى هذه الرؤية الوطنية المخلصة، وقرارات اليوم تعكس الروح الجادة والمسؤولة للقيادة السياسية، وقدرة الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على إدارة الأزمات وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمصريين كأولوية».

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