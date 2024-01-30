أولى ثمار البريكس.. جنوب إفريقيا تفعل اتفاقية التجارة التفضيلية مع مصر

فعّلت جنوب إفريقيا اتفاقية التجارة التفضيلية مع مصرـ وذلك في نطاق تحقيق تجارة صاعدة بين دول القارة الإفريقية لاسيما مع الدول الأطراف في اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، لتكون بذلك أول ثمار تواجد مصر في تجمع البريكس.

ورحب الخبير الاقتصادي يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بإطلاق أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية اليوم، مبادرة «التجارة التفضيلية» بين مصر وجنوب إفريقيا.

تسهيل عملية التبادل بين الدولتين

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أنَّ هناك تكاملية بين المنتجات المصرية والجنوب إفريقية، مضيفا أن وجود مصر وجنوب إفريقيا كأعضاء في تحالف البريكس وفي اتفاقية التجارة الحرة البينية الإفريقية يعمل عل معرفة احتياجات الأسواق المصرية الإفريقية مما يعمل على تسهيل عملية التبادل بين الدولتين بالشكل الذي يحقق النتائج الاقتصادية المرجوة لكلا الجانبين.

الحاصلات الزراعية في مقدمة السلع المتوقع التبادل بشأنها

أضاف أنَّ الحاصلات الزراعية تأتي في مقدمة السلع المتوقع التبادل بشأنها بين الدولتين إضافة إلى الصناعات الهندسية والأجهزة الكهربائية والأجهزة المنزلية وكذا مواد البناء والأسمدة والملابس والمستلزمات الطبية والأدوية.

وتابع الخبير التقتصادي أنَّه من المتوقع أن يتم تعميم اتفاقية التجارة التفضيلية مع باقي الدول في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في ظل ما تتطلع إليه الدولة في خطة زيادة الصادرات إلى افريقيا بارتفاع يقدر بـ20% بنهاية العام، مؤكّدا ضرورة زيادة العمل المشترك والتفاعلي بين مصر وجنوب افريقيا.

التبادل التجاري بين مصر وجنوب افريقيا

ووفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا في حالة من التطور، إذ بلغ نحو 217.1 مليون دولار بنهاية عام 2021، مقابل 158.5 مليون دولار بنهاية عام 2020 بزيادة بلغت نحو 58.6 مليون دولار، بينما سجلت الواردات المصرية من جنوب إفريقيا نحو 88.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 83.3 مليون دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت نحو 4.9 مليون دولار.