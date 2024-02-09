التنمية المحلية تعلن تطبيق حزمة من الإجراءات تجاه مخالفات تعلية الأدوار

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بالتصدي الفوري لكل مخالفات البناء الحديثة وأعمال البناء والتعلية في الأدوار السكنية والإزالة الفورية لتلك المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها من تحرير المحاضر ضد المخالفين وعرضها على النيابة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.

حملات مستمرة لإزالة التعديات

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن» أن الوزارة تتابع مع المحافظات مواجهة أي مخالفات بناء ويتم تسيير حملات مستمرة حاليا ضمن الموجة 22 لمنع مخالفات البناء، والتصدي لأي أعمال تتم دون ترخيص في مختلف المحافظات وتتابع غرفة عمليات الوزارة ما يتم في المحافظات بشكل دوري من حملات وإزالات وإجراءات ضد المخالفين، ورصد مستمر لأي تجاوزات تتم، حيث يتم التشديد على التعامل الفوري مع المخالفة وإزالتها في المهد.

مواجهة مخالفات البناء

وأوضح أن هناك حزمة من الإجراءات المتبعة تجاه مخالفات البناء والتعدي على الاراضى حيث تقوم الوحدة المحلية أو الحي بتحرير محضر مخالفة بالبناء بدون ترخيص طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وإصدار قرار الإزالة بالتنسيق مع المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل وتنفيذ محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 والذي يشمل كل البيانات عن صاحب المخالفة وأيضا المهندس والمقاول، ويتم تعميمه على كل المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع الوزارات والجهات المعنية.