القاتل الصامت في الشتاء.. كيف تحمي أسرتك من خطر سخان الغاز؟

مع حلول فصل الشتاء، يصبح استخدام سخانات الغاز أمرًا لا غنى عنه في العديد من المنازل، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أنها قد تشكل خطرًا كبيرًا على صحة وسلامة أفراد العائلة بسبب غاز أول أكسيد الكربون، والذي يؤدي إلى الاختناق نتيجة عمليات الاحتراق التي تجرى بداخله.

نصائح للتعامل الصحيح مع سخانات الغاز

وقال الدكتور محمود البنتانوني، أستاذ الأمراض الصدرية، إن سخانات الغاز قد تمنع وصول الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم، بسبب إنتاج غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤثر على عضلة القلب والمخ، وفي بعض الحالات قد يؤدي لفقدان الوعي والتشنجات والإغماء، والوفاة، ونصح باتباع الآتي:

كيف تحمي أسرتك من خطر سخان الغاز؟

- الحرص على تهوية الحمام بشكل جيد.

- عدم العبث بمهمات الغاز الطبيعي، أو سد فراغات التهوية.

- حال تركيب أو صيانة سخان الغاز يجب اللجوء لأشخاص مؤهلين.

- الحفاظ على المدخنة الخاصة بسخان الغاز الموجودة فوقه.

- غلق صنابير المياه الساخنة عند انقطاع المياه، لأن طوال مدة فتحها يؤدي لعدم توقف السخان الغاز.

- يجب التأكد بأن لوحة الكهرباء تعمل بشكل جيد.

- عند تركيب سخان الغاز يجب وضعه على بعد مسافة لا تقل عن متر من أي مواد قابلة للاشتعال.

- حال الشعور بأي رائحة للغاز في المنزل، لا تشعل اللهب.

- حال الشعور برائحة الغاز الناتجة من السخان، اغلق المرواح الكهربائية، حتى يتوزع الغاز في كل مكان.