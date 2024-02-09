«تجارية سوهاج»: قرارات الرئيس السيسي ساهمت في تخفيف العبء عن المواطنين

قال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس غرفة سوهاج التجارية، إن حزمة القرارات الرئاسية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية التي سيتم تطبيقها بداية من الشهر المقبل صائبة وتستهدف دعم المواطن المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

برامج الحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف آثار التضخم

وأضاف أبو الوفا، في بيان اليوم، أن برامج الحماية الاجتماعية تستهدف تخفيف آثار التضخم وارتفاع الأسعار على المواطن المصري البسيط، كما أن تلك القرارات تعبر عن قوة الدولة في مواجهه الأزمات الاقتصادية، مؤكدا أنه تم زيادة 15% لأصحاب المعاشات بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.

وتقدم بالشكر للقيادة السياسية على مساندتها للمواطن المصري ووضعه في عين الاعتبار، خاصة مع تعرض الدولة لأزمات اقتصادية بسبب التضخم العالمي، مشيرا إلى أن تلك القرارات تتناسب مع قرب شهر رمضان وعزم الدولة على توافر جميع السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 20% في جميع المحافظات من خلال معارض أهلا رمضان والمنافذ التي يتم التنسيق لها من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة التموين مما يخفف العبء على كاهل المواطن.

وقال إن الدولة وجهت بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 60% لجميع العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى 1000 جنيه إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية.

رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات

وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة بتطبيق حزمة من القرارات للحماية الاجتماعية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، و15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.