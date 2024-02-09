طريقة غير تقليدية لتحضير الفول مدخن بالطماطم

عادة ما يكون الطبق الرئيسي في وجبة السحور خلال شهر رمضان هو «الفول»، بسبب فوائده البروتينية وعمله على مد الجسم بالطاقة لساعات أطول خلال فترة الصيام، وإليك طريقة جديدة لتحضير طبق الفول بشكل غير تقليدي ولذيذ، ووفقًا لوصفة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة تحضير الفول المدخن

المكونات

علبة من الفول المدمس.

بصلة.

فص من الثوم.

ثمرة فلفل رومي.

ثمرة طماطم.

50 جراما من الطحينة.

نصف معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف معلقة صغيرة من الكمون.

نصف معلقة صغيرة من الملح.

5 ملاعق من زيت الذرة.

فحمة.

طريقة التحضير

تقطع الطماطم إلى قطع صغيرة، كما تقطع ثمرة الفلفل إلى مكعبات صغيرة، وعلى النحو الآخر يتم فرم البصلة، وكذلك يهرس الثوم ومن ثم يسخن الزيت على النار، ويوضع به مقدار البصل المفروم، وعند اقتراب نضج البصلة، يوضع عليها هريس الثوم حتى يكتسبوا اللون الذهبي.

وبعد ذلك يوضع الملح والكمون والكزبرة، وتقلب المكونات جيدًا، ثم يوضع عليها الطماطم والفلفل، حتى ينضجوا سويًأ.

عند النضج يوضع مقدار الفول ويقلب جيدًا، ثم تهدأ النار حتى تمام تجانس المكونات معًا، وفي تلك الأحيان تسخن الفحمة على النار حتى تكتسب حرارة عالية.

يسكب الفول بعد نضجه في طبق التقديم، ويوضع عليه مقدار الطحينة، ويحضر إناء صغير به معلقة من الزيت، وتوضع الفحمة عليه، ويغطى جيدًا لبضعة دقائق.

الآن أصبح لديك طبق من الفول المدخن بطريقة لذيذة وسريعة، ويجب أن يقدم الفول ساخنًا بجانب الخبز.