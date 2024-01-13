طرق التعايش والتعامل مع الإصابة بمرض أنيميا الفول.. 10 أطعمة ابتعد عنها

وجهت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية رسالة إلى المواطنين والمتعاملين مع الأطفال المصابين بمرض أنيميا الفول، مضيفة أنه مرض وراثي يحدث بسبب نقص أنزيم مُعين في الجسم، فيؤدى إلى انحلال أو تكسر خلايا الدم الحمراء الذي يؤدي إلى أنيميا يسمى «فقر الدم الانحلالي»، حيث يٌمنع المصاب بهذا المرض من بعض الأدوية والأطعمة التي تزيد من تكسير خلايا الدم الحمراء، وأهمها الفول والبقوليات بشكل عام.

إرشادات عامة للتعايش مع انيميا الفول

أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرسالة التوعوية تؤكد أن هذا المرض ليس له علاج؛ لكن يسهل التعايش معه بالابتعاد عن المُحفزات في بعض الأطعمة والأدوية، مشيرَا إلى أن مريض أنيميا الفول عليه أن يٌتبع إرشادات هامة بناء على أنه قد تظهر أعراض هذا المرض من يوم إلى 3 أيام، بعد تناول الفول أو مشتقاته، ما يتطلب من الأم المرضعة تجنب تناول الفول ومُشتقاته والحذر من مادة المنثول الموجودة في بعض الحلوى، مثل لبان النعناع وبعض منتجات غسول الفم، وتجنب بعض الأطعمة التي تحتوى على الكبرتيت مثل اللحوم المصنعة، ومكعبات المرقة، والتوفي والصلصة المعلبة، كما أنه أحيانا تحدث الإصابة عن طريق الجلد مثل التعرض للنفتالين أو الحنة مما يتطلب تجنبها.

أعراض الإصابة بأنيميا الفول

وكشف وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، عن الأعراض المُصاحبة لمرض أنيميا الفول، وتظهر في حالة التعرض أو أكل الفول ومشتقاته هي:

- ضيق التنفس

- إصفرار الجلد أو العينين

- شحوب الوجه

- فٌقدان الشهية للطعام

- تلون البول باللون الأحمر المائل للبني

- الإرهاق والتعب من أقل مجهود

الأطعمة الممنوعة لمرضى أنيميا الفول

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الأطعمة الممنوعة لمرضى أنيميا الفول منها البقوليات بشكل عام كالتالي:.

- الفول

- الحمص

- الفلافل.

- العدس.

- الفاصوليا.

- فول الصويا وحليب الصويا.

- الترمس.

- طحينة إذا كانت مصنوعة من الفول السوداني أو الحمص.

- الحلويات التي تحتوى على المكسرات أو زبدة الفول.

- الأطعمة التي تحتوى على فيتامين ج أو فيتامين ك.

الأدوية الممنوعة لمرضى أنيميا الفول

أشار وكيل وزارة الصحة أن الأدوية الممنوعة لمريض أنيميا الفول كالتالي :

- ريتارد

- ماكروفيوران

- ميبافيوان

- يوفامين

- سيبروفلوكساسين

- موكسيفلوكساسين

- نور فلوكساسين

- أفلوكساسين

-أدوية السلفا سيبتازول وسبترين.

- كابكت مركب

-أدوية مضادة للسرطان

- الإسبرين ريفو وإسبرين، وجوسبرين واسبوسيد

- ديكلوفيناك صوديوم كتافلام وفولتارين وديكلوفين.