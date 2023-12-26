«الزراعة» تكشف المعاملات الفنية للتعامل مع محصول الفول خلال نوبات الصقيع

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية التابع لمركز البحوث الزراعية الخريطة الصنفية للفول البلدي، الخريطة الصنفية للمحاصيل الشتوية والتي تضم القمح والفول البلدي، لافتة إلى تكثيف جهود وزارة الزراعة لزيادة متوسط إنتاجية الفول لتلبية زيادة الاحتياجات الفعلية من استهلاك الفول.

أهم أصناف الفول البلدي والتوصيات الفنية

وكشف معهد بحوث المحاصيل الحقلية عن أهم أصناف الفول البلدي والتوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى إنتاجية من المساحات المنزرعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالخريطة الصنفية والمواعيد المثلى للزراعة للوصول لأعلى إنتاجية.

وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل، إنّ هناك عدة أصناف تجود في الوجه البحري وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، وهي «جيزة 716، وجيزة 843، وسخا1 وسخا 4، سخا ٥ ونوبارية 1 ونوبارية 2، ونوبارية 3 ونوبارية 4، ونوبارية 5».

وأوضح أنّ هناك عدة أصناف تجود في محافظة الفيوم وهي جيزة 716 وجيزة 843 ومصر 1 وسخا 1 وسخا 4 وسخا 5، أما أصناف منطقة مصر الوسطى فتشمل أسيوط والمنيا، وبني سويف، وهي أصناف جيزة 716 وجيزة 843 ومصر 1 وسدس 1، بينما يجب زراعة أصناف جيزة 843 ووادي 1 ومصر 1 وسدس 1 في محافظات مصر العليا، وهي سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد.

الحذر من نوبات الصقيع

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبد المؤمن، أستاذ زراعة الفول، أنّه يجب الحذر من نوبات الصقيع التي يمكن أن تؤثر على محصول الفول، باتباع معاملات زراعية مهمة بما يؤدي لتدفئة النبات وتجاوز النوبات للحد من آثارها السلبية التي تنعكس على حجم الإنتاج.

وأشار إلى ضرورة إضافة عنصر البوتاسيوم، لما له من إسهامات إيجابية في الحد من الخسائر الناجمة عن انخفاض درجات الحرارة، بإضافة عنصر البوتاسيوم وفقًا للمقننات الواردة بالتوصيات الفنية الخاصة بكيفية التغلب على نوبات انخفاض درجات الحرارة والصقيع، بمعدل 50 كيلوجراما للفدان.