افتتاح مدرج بجامعة حلوان كمشروع طلابي للدفعة الرابعة

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، كلية التكنولوجيا والتعليم، لافتتاح المدرج 305 بعد تجهيزه كمشروع طلابي للدفعة الرابعة ببرنامج تأهيل المعلمين.

وكان في استقباله الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين وطلاب تأهيل المعلمين.

وتفقد رئيس الجامعة ورش قسم تكنولوجيا الإنتاج بالكلية، مشيدًا بالتطور الذي حدث بها.

كما عقد لقاء مع عميد الكلية، حيث أشار إلى ضرورة التطوير وعمل دورات لغة أونلاين لطلاب برنامج تأهيل المعلمين.

مركز صيانة

وأكد الدكتور السيد قنديل على ضرورة تواجد مركز صيانة للسيارات بالكلية، حيث عرض العميد فكرة التعاون مع بعض الشركات في هذا الصدد.

واستهل رئيس الجامعة فعاليات افتتاح المدرج بالترحيب بالحضور، مشيدًا بدور في تطوير الكلية، كما أكد على أهمية دور المعلم في المجتمع، موضحا ضرورة إعلاء قيمة الأستاذ.

وأوضح ضرورة تنظيم دورات لتأهيل مديري المدارس والمعلمين حيث توجد أكثر من 50 ألف مدرسة، وعبّر عن سعادته بحرص الطلاب على التعليم وتطوير الكلية.

تجهيز المدرج

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم لطفي عميد الكلية، إن الكلية بها طلاب من حوالي 26 محافظة من محافظات مصر، ووجه الشكر لجميع الطلاب الذين شاركوا في تجهيز المدرج .

وفي ختام الزيارة، اقترح رئيس الجامعة تصميم لوحة تضم أسماء وصور الطلاب المشاركين في المشروع لتوثيق هذا العمل.

ورافق رئيس الجامعة خلال الزيارة، كل من الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، الدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، الدكتور مصطفى الطوخي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ياسر السيد أمين الكلية، هشام رفعت أمين عام الجامعة، وطارق علي مدير عام مكتب رئيس الجامعة.