رئيس منتدى دراية: المعاشات شهدت 11 زيادة متتالية خلال 10 سنوات

قال الدكتور صلاح هاشم، رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، إن منظومة المعاشات شهدت تطورا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة إذ اتسمت خريطة المعاشات بالتشعب والتنوع وشملت المعاش التأميني القائم على اشتراكات، ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاش العمالة غير المنتظمة، والمعاشات الاستثنائية، ومعاش القطاع الخاص، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة.

وأوضح أن المعاشات عقب التوجيه الرئاسي بالزيادة الأخيرة، تكون قد شهدت 11 زيادة متتالية وذلك منذ 2014 حتى مارس 2024؛ مما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاشات.

%15 زيادة في المعاشات

وأوضح، في ورقة بحثية تتناول منظومة الحماية الاجتماعية في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، أن القيادة السياسية وجهت بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، إذ شهدت زيادة في أبريل 2023 بنسبة 25%، وفي أكتوبر 2023 بنسبة 15%، مضيفا أنه سيجرى تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025.