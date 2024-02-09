احذري فعلها.. 5 عادات تتلف حلة الغسالة الأوتوماتيك

غسالة الملابس من أهم وأغلى الأجهزة الكهربائية في المنزل، فلا يمكن الاستغناء عنها خاصة إذا كان عدد أفراد الأسرة كبيرا ويستهلكون الكثير من الملابس التي تستدعي تشغيل دورة الغسيل يوميًا لذا يسبب عطلها أو حدوث مشكلة بها أزمة كبيرة لدى ربة المنزل، ونستعرض في التقرير التالي أبرز 5 أخطاء شائعة ينبغي تجنبها حتى لا تتلف الغسالة الأوتوماتيك.

عادات خاطئة تدمر الغسالة الأوتوماتيك

وذكر موقع Bride side أبرز 5 أخطاء شائعة تتُقصر عمر الغسالة الأوتوماتيك كالتالي:

1) تتسبب الرطوبة المتواجدة على الجلدة الداخلية للغسالة في ظهور بكتيريا قد تؤدي إلى الصدأ وتدمير الغسالة، ما يستدعي تجفيف تلك الجلدة بعد كل دورة غسيل.

2) يسبب وضع أشياء ثقيلة على جسم الغسالة أو الصعود فوقها إلى تلف الغسالة من الداخل، لذا يجب تجنب هذا التصرف حتى لا يحدث عطل مفاجئ بالغسالة.

3) استخدام المساحيق والملطفات غير المناسبة للغسالات الأوتوماتيك تسبب تدمير الحلة الداخلية للغسالة، فليس أي منتج يصلح للغسالات الأوتوماتيك.

4) ينبغي فحص الملابس جيدًا قبل وضعها داخل الغسالة، لأن البعض قد ينسى نقودًا أو أشياء صلبة في جيوب الملابس ما يسبب تلف حلة الغسالة الداخلية.

5) من التصرفات الخاطئة التي تؤدي إلى حدوث عطل في الغسالة، هو عدم إزالة الغسيل فور الانتهاء من دورة الغسيل، ما يتسبب في سقوط الحلة الداخلية للغسالة.

نصائح للحفاظ على الغسالة الأوتوماتيك

هناك بعض النصائح التي تساعد ربة المنزل في الحفاظ على الغسالة الأوتوماتيك، وحمايتها من التلف أو تدمير الحلة الداخلية لها.

- يجب ترك باب الغسالة مفتوحًا بين دورات الغسيل للتخلص من الرطوبة والروائح الكريهة.

- تشغيل دورة خل كل فترة، بغرض الحفاظ على نظافة الحلة الداخلية للغسالة، وكذلك التخلص من الأملاح والأوساخ المتراكمة.

- ينبغي وضع خرطوم صرف الماء بالشكل الصحيح في أنبوبة الصرف للتخلص من المياه أولا بأول.

- ضرورة تنظيف حلة الغسالة من المياه المتبقية، لأنها تحتوي على بعض الأوساخ التي قد تؤدي إلى تلف الغسالة.

- الحرص على غسل الملابس البيضاء في دورة غسيل بمفردها، وكذلك الملابس الملونة بمفردها.