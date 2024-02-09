مصالح حكومية تعمل من السبت إلى الخميس في المحافظات.. إجازة يوم واحد فقط

توجد العديد من المصالح الحكومية التي تعمل من يوم السبت إلى الخميس بإجازة يوم فقط وليس يومان كما هو متبع في معظم المصالح الحكومية، من أجل تحسين الخدمة المقدمة للموظفين وإنهاء مصالحهم وزيادة كفاءة العمل.

مصالح حكومية تعمل من السبت إلى الخميس

وأشار مسؤولو غرفة عمليات المحافظات في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن المواطنين الراغبين في إنهاء إجراء استخراج أوراق واستخدامها في المصالح الحكومية لديهم فرصة لإنهاء مصالحهم يوم السبت في عدد من المصالح الحكومية.

مصالح حكومية تعمل من السبت إلى الخميس

وكشف مسؤولو غرفة العمليات أن المصالح التي تستقبل الجمهور من يوم السبت إلى الخميس، منها مصلحة الأحوال المدنية وتشمل مكاتب الجوازات ومكاتب السجل المدني والأدلة الجنائية المسؤولة عن استخراج الفيش والتشبيه.

يأتي هذا بالإضافة إلى مكاتب توثيق الشهر العقاري بالمحافظات و إدارات المرور ونيابة المرور ومكاتب الاتصالات بانحاء الجمهورية وشركات الكهرباء وفروع مكاتب البريد و العيادات التأمين الصحي ومكاتب الصحة والوحدات الصحية وهيئة التفتيش البحري وأمن المواني والجمارك.

مكاتب توثيق الشهر العقاري

وأشار محمد عبدالله مدير مكتب توثيق الشهر العقاري بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن» إلى أن عددا من مكاتب فروع لتوثيق الشهر العقاري تعمل حتى الساعة التاسعة مساء لتقديم خدماتها الجمهور.