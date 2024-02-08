تعليق مفاجئ من حسام حسن على لاعبي المنتخب وفرص الوصول لكأس العالم

كشف حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عن أمنيته الوصول بالفراعنة إلى كأس العالم 2026 عقب توليه المسؤولية خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا بعد الخروج على يد منتخب الكونغو الديمقراطية من دور الـ16 بأمم إفريقيا 2023.

قال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية: «إن شاء الله منتخب مصر هيكون في كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة».

حسام حسن يتحدث عن نجوم الأردن

وقال العميد: «أي مدرب يتمني أن يكون لديه لاعبين مثل لاعبي الأردن، قدموا بطولة كبيرة في كأس آسيا وأعتبر نفسي جزءا من منتخب الأردن العظيم، وفخور للغاية بكوني كونت جيلا وصل لمرحلة كبرى في جميع البطولات».

موعد تقديم حسام حسن في اتحاد الكرة

ومن المقرر أن يقدم اتحاد الكرة حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر إلى وسائل الإعلام، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء المقبل، في مقر الجبلاية، بتواجد الجهاز الفني بكامله.