لمحدودي الدخل.. أماكن الإسكان القومي والاجتماعي في محافظة الدقهلية

حددت وزارة الإسكان، أماكن الإسكان القومي والاجتماعي لمحدودي الدخل في محافظة الدقهلية بأسعار مخفضة، من أجل تسهيل الأمور على المواطنين، خاصة الشباب، وفقا لعدة شروط محددة.

وأشارت إلى أنه جرى الانتهاء من عمل وحدات الإسكان القومي والاجتماعي في محافظة الدقهلية، بأسعار مخفضة ،كالآتي:

- 476 وحدة إسكان اجتماعي ببلقاس - أجا - بني عبيد - المطرية

- 120 وحدة إسكان اجتماعي بالمنزلة

- 96 وحدة إسكان اجتماعي بنبروه

- 40 وحدة إسكان اجتماعي بالمنزلة

- 3 آلاف و48 وحدة إسكان اجتماعي بجمصة

شروط التقديم في وحدات الإسكان القومي والاجتماعي بالدقهلية

ويجري التقديم في الوحدات، وفقا لشروط محددة، هي:

- يتراوح عمر المتقدم بين 21 و51 عاما.

- في حالة المعاشات.. يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم عن 75 عاما.

- ألا يكون المتقدم قد حصل على أي شقق أو قطع أراضي من خلال وزارة الإسكان سابقا.

- ألا يقل الراتب عن 2700 جنيه، ولا يزيد عن 7 آلاف جنيه.

- أن يتقدم المواطن للحصول على الوحدة في المحافظة التي يتبع لها، والمثبتة في بطاقة الرقم القومي.