سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، استقراراً خلال اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، حيث سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجل 30.85 جنيه للبيع، وفقاً لبنك مصر.

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 30.75 جنيه للشراء ، وسجل 30.85 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه 30.83 جنيه للشراء، وسجل 30.96 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي الاسلامي

وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه 30.90 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لمصرف ابوظبي الإسلامي.

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و سجل 30.95 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.