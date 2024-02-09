سعر الدولار في السوق الموازية اليوم.. تراجع 3 جنيهات خلال 12 ساعة

سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق الموازية اليوم الجمعة 9-2- 2024، نحو 59 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس بلغ 62 جنيهًا، ويشهد سعر صرف العملة الأجنبية حالة من التراجع الكبير إذ بلغت قيمة التراجع خلال آخر 12 ساعة نحو 3 جنيهات.

سعر الدولار في السوق الموازية

وتحدث الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا عن أسباب انخفاض أسعار الصرف بقوله إن سعر الدولار وباقي العملات في السوق الموازية بدأت تعود تدريجيًا للسعر الطبيعي، مؤكدا استمرار التراجع حتى أقل من 40 جنيهًا.

تنشر «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها، خلال نهاية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، كما سجّل 30.96 جنيه للبيع تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجّل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري خلال نهاية التعاملات عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجّل 30.85 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

سجّل سعر الدولار اليوم في مصر 30.75 جنيه للشراء، وسجّل 30.85 جنيه للبيع تبعًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجّل 30.95 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي خلال نهاية التعاملات.

سجّل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعًا لبنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجّل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية.