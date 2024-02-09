علشان متتصابش بأمراض خطيرة.. أفضل طريقة لقلي الباذنجان دون امتصاص زيت

الباذنجان من الخضروات الغنية بالعناضر الغذائية، فهو يحتوي على مادة الناسونين التي تقوم بالارتباط بعنصر الحديد وإزالته من الخلايا، ولكن تناوله مقلي ربما يؤثر على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم نظرا لأنه يستهلك كميات كبيرة الزيت ونتيجة لذلك نستعرض أفضل طرق لقلي الباذنجاذن دون امتصاص كميات كبيرة من الزيت.

طرق قلي الباذنجان دون استهلاك زيت

خطوات بسيطة يجب على الأشخاص فعلها قبل قلي الباذنجان لتقليل امتصاصه للزيت ومنها أنه يجب في البداية أن يتم تقطيع الباذنجان إلى شرائح ووضعه في وعاء به ماء مغلي ثم بعد ذلك يتم إضافة معلقتين من الملح ويترك في الماء المغلي لمدة لا تقل عن 5 لـ10 دقائق حتى يصبح لون الماء بني وضع كمية جيدة من الزيت في مقلاة، ويتم وضع شرائح الباذنجان في الزيت وتركه لدقيقتين ومن الأفضل بعد استخراج الباذنجان من الزيت أن يتم استخدام قطعة قماش نظيفة أو منديل التنشيف المخصص لامتصاص الزيت وفقا لما ذكره موقع «foodtoday».

توجد طرق أخرى تساعد على قلي الباذنجان دون استهلاك كميات كبيرة من الزيت، وهي أن يقوم الشخص بتقشير الباذنجان إلى قطع سميكة، ويضيف إليه الملح وتركه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك يتم وضعه في الصينية في الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة، مع مراعاة تقليبه على الجهتين لضمان النضج.

أضرار الإفراط في تناول الباذنجان المقلي

كشف الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك أضرارا عديدة يسببها الباذنجان المقلي على الجسم وذلك لأنه يكون غني بالسعرات الحرارية والدهون مما يزيد من الوزن والسمنة ومشاكل في القلب والأوعية الدموية وزيادة غازات البطن، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من مستويات منخفضة من الحديد عدم تناول كميات كبيرة من الباذنجان.

ونصح استشاري المناعة بعدم الإفراط في تناول الباذنجان، إذ من الممكن أن يتم تناوله كمسلوق أو مشوي، فهو يحتوي على فيتامينات وألياف غذائية هامة تفيد المناعة، كما أنه يحتوي على حمض الكلوروجينيك، الذي يكون مضاد للأكسدة.