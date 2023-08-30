خبيرة طهي: فتة الباذنجان تحقق المعادلة الصعبة لنظام غذائي متكامل

قالت غادة إبراهيم، خبيرة طهي، إن هناك بعض الأكلات تعتبر نقطة ضعف لدى الإنسان وسط قيامه بنظام غذائي، لكن هناك بعض الوجبات الغذائية التي تقوم بتحقيق تلك المعادلة الصعبة بتنفيذ نظام غذائي وأكل ما ترغب به النفس.

أكلة غذائية متكاملة وصحية

أضافت غادة إبراهيم خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «dmc»، من الممكن أكل وجبات غذائية متكاملة وشهية ولا تؤثر على الوزن، منها «فتة الباذنجان» وهي عبارة عن باذنجان مشوي بزيت الزيتون وعيش محمص بالإضافة إلى طحينة وزبادي وبقدونس ووضع المكونات بطبق واحد وتقليبها جيدًا.

وأوضحت أن أفضل طريقة لأكل أغلب الأطعمة هي طريقة الشوي بزيت الزيتون والأطعمة المسلوقة مع بعض الإضافات الغذائية لتكوين وجبة غذائية متكاملة متنوعة تحافظ على الجسم صحي ورشيق بدون منع النفس عن أي مكون غذائي.

6 مذيعات لبرنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتناوب على تقديمه 6 مذيعات هن سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبد العزيز، سالي شاهين، رضوي حسن.

ويتناول البرنامج القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج البلاد، واللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.