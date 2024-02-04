تراجع أسعار السلع والخضراوات في أسواق العريش.. كيلو الطماطم بـ7 جنيهات

تشهد أسعار السلع الغذائية بمحافظة شمال سيناء انخفاضا ملحوظا عن الأسبوع الماضي في الأسواق ومنافذ البيع المختلفة.

وسجل سعر كيلو السكر 27.5 جنيه، بانخفاض 7 جنيهات عن الأسبوع الماضي، فيما شهد سعر كيلو الأرز ثباتا عند 30 جنيها في المحال والسوبر ماركت، بالإضافة لثبات أسعار الزيت والمكرونة أيضا، وذلك بحسب بيان مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، والتي أعلنت على ثبات الأسعار المذكورة.

7 جنيهات لكيلو الطماطم

وشهدت الخضروات والفاكهة انخفاضا نسبيا عن الأسابيع الماضية، فقد سجل كيلو الطماطم في أسواق العريش اليوم 7 جنيهات بتراجع 3 جنيهات، وكيلو الخيار البلدي 15 جنيها بتراجع 5 جنيهات عن الأسبوع الماضي.

معارض أهلا رمضان في العريش

على الجانب الآخر، تستعد محافظة شمال سيناء لإقامة معارض أهلا رمضان في 4 أماكن بالعريش، وذلك في مناطق «الرفاعي، الحديقة، سوق الضاحية، دوران شبرا» في المساعيد غرب العريش.

وأعلنت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، في بيان لها، أنه تم الاتفاق مع جميع التجار على البيع بأسعار المصنع، وبتخفيضات أكثر من 25%، بحسب ما ذكره محمد قويد نائب رئيس الغرفة التجارية.

ومن جهتها أكدت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، مشاركتها في تنظيم المعرض، ومراقبة الأسعار بشكل يومي، لمنع التلاعب في الأسعار أو البيع لمنتجات منتهية الصلاحية.

وأفادت المديرية بأنه تم تعميم الأسعار الجديدة المذكرة، على جميع المحال والأسواق، محذرة من التلاعب أو البيع بأسعار تخالف التسعيرة.