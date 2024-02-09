بعيدا عن التجار.. أماكن بيع أرخص كيلو فراخ في مصر

أعلنت مديريات التموين في مختلف المحافظات توفير الدواجن بأسعار مخفضة ورخيصة بعيدا عن التجار، إذ يمكن للمواطنين التوجه إلي المنافذ المختلفة الخاصة بتخفيضات الأسعار وشراء الدواجن بأقل الأسعار.

بعيدا عن التجار.. أرخص كيلو فراخ في مصر

وأوضحت مديريات التموين أنه جرى إتاحة الدواجن في مختلف المحافظات داخل منافذ تخفيضات الأسعار، وخلال أيام بسيطة في منافذ معارض أهلا رمضان.

وحددت سعر محدد للفراخ في المناقذ التابعة لها، إذ تصل التخفيضات بها إلى 30%، ويبلغ سعر الواحدة وزن كيلو و100 جرام 100 جنيه حتى 120 جنيها على حسب الوزن من النوع البرازيلي.

وأكدت مديريات التموين في المحافظات أنه جرى توفير السلع الغذائية ومنها الدواجن بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ومساندتهم خاصة في فترة الأزمة الاقتصادية علي مستوي العالم.

معارض أهلا رمضان بالمحافظات

وتستعد المديريات لافتتاح معارض أهلا رمضان في مختلف المحافظات يوم الخميس 15 فبراير، إذ يتم توفير بها سلع مختلفة منها الدواجن وياميش رمضان والزيت والمكرونة والأرز، بتخفيضات تصل لـ35%.