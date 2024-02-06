تخفيضات على أسعار 7 سلع أساسية في منافذ «الزراعة».. أبرزها اللحوم

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعداد لشهر رمضان الكريم بطرح سلع مخفضة بنسبة تصل لـ50%، وفيما يلي 7 سلع غذائية لا غنى عنها، تُباع بأسعار مخفضة في منافذ الوزارة، حسب تصريحات للمهندسة منال إبراهيم، مدير التسويق بمنافذ وزارة الزراعة.

تخفضيات على أسعار 7 سلع غذائية

1- اللحوم يتراوح سعرها بين 225 و250 جنيهًا للكيلو، وتُعرض بشكل يومي ويصل التخفيض إلى 50%.

2- يُباع كيلو السكر بـ27 جنيهًا، ويصل التخفيض إلى 50%.

3- يتراوح سعر لتر الزيت بين 57 و60 جنيهًا.

4- زيت الزيتون بـ150 جنيهًا للتر.

5- سعر السمن الجاموسي والبقري 120 جنيهًا.

6- طبق البيض يُباع بـ135 جنيهًا للأحمر، ويبلغ سعر طبق البيض الأبيض 125 جنيهًا.

7- سعر شيكارة الأرز 5 كيلو 210 جنيهات.

عناوين منافذ وزارة الزراعة

16 منفذا في شارع نادي الصيد بالدقي بمحافظة الجيزة.

6 منافذ بشارع الهرم بمنطقة المطبعة.

منفذ في مزرعة كفر غطاطي.

منفذ بمبني جهاز التعبئة والإحصاء بشبرا.

منفذ بميدان لاظوغلي بالقاهرة بوزارة العدل.

محل فاكهة 278 داخل السوق بالعبور.

منفذ بمنطقة «ابني بيتك» في المنطقة الثانية.

محل رقم 6 بالمنطقة الثالثة سوق «ابني بيتك».

9 منافذ بالحي المتميز في 6 أكتوبر.

منفذ بسوق الفاكهة والخضار للجملة، ورقمه 246 بمدينة السادس من أكتوبر.