كيفية الحصول على نفقة من بنك ناصر الاجتماعي.. إليك التفاصيل

خدمات متنوعة ومتعددة يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وترأس مجلس إدارته نيفين القباج، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، إمكانية الحصول على نفقة، حيث يسهل البنك هذه الخدمة من خلال جميع فروعه على مستوى الجمهورية التي يصل عددها إلى 104 أفرع.

المستندات المطلوبة للحصول على نفقة

وعن المستندات المطلوبة للحصول على نفقة، حدد بنك ناصر الاجتماعي، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، مجموعة من المستندات المهمة، أولها أصل الحكم القضائي الصادر من محكمة الأسرة ومذيل بالصيغة التنفيذية، وأصل شهادة إتمام الإعلان للحكم المذيل بالصيغة التنفيذية أيضاً، وشهادة الموقف من الاستئناف للحكم المنفذ بموجبه.

وضمن المستندات أيضًا، التي حددها بنك ناصر، صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق حسب حالة الحاصلة على الحكم، وصورة بطاقة الزوج والزوجة وصور شهادات ميلاد الأطفال، والرقم التأميني للزوج كمبيوتر وللزوجة والأولاد أيضًا مرفق بهم اسم الأم والرقم القومي لها، فضلاً عن تحرير توكيل رسمي عام قضايا باسم رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بصفته.

أهداف بنك ناصر الاجتماعي

يهدف بنك ناصر الاجتماعي المعروف ببنك الفقراء وبنك كل المصريين لتقديم أفضل الخدمات المصرفية بوسائل ميسرة ذات كفاءة عالية، وتقديم نماذج التمويل متناهى الصغر والصغير والمتوسط بنماذج مستحدثة، وبناء أصول بشرية مصرفية محترفة بأعلى مستوى مهني وتقني، فضلاً عن التكامل مع استراتيجية وزارة التضامن في تنفيذ الشق المالي كذراع مالي.

وضمن أهداف البنك بناء علاقات إستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية وجهات وكيانات العمل المدنى المختلفة، وبناء علاقات استراتيجية وتحقيق منظومة فاعلة لجمع وتوزيع الزكاة وحوكمة اللجان، وأخيرًا تحقيق أعلى عوائد «اجتماعية - مالية» للحفاظ على الاستمرارية وحقوق المودعين.