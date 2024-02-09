توقعات عبير فؤاد لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار.. من هو بطل إفريقيا؟

مباراة ساخنة يشهدها ملعب «الحسن واتارا» بكوت ديفوار مساء يوم الأحد المقبل، بين منتخبي نيجيريا وكوت ديفوار، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، لذا ومع حالة الترقب التي تسيطر على عشاق الساحرة المستديرة وجماهير البطولة القارية انتظارًا لانطلاق المباراة، زاد السؤال عن توقعات عبير فؤاد،خبيرة الأبراج الفلكية لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار، لا سيما بعد أن تحققت لها عدة توقعات سابقة منذ بداية البطولة.

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار

وتنطلق مباراة نيجيريا وكوت ديفوار، يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن مشاهدتها عبر قنوات «بي إن سبورتس ماكس 1»؛ إذ تعتبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» هي الناقل الحصري للبطولة الإفريقية.

وجاءت توقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية لمباراة نيجيريا وكوت ديفوار، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ34، التي كشفتها لـ«الوطن»، بفرص متقاربة للفريقين إذ تتقارب فرص الحظ والتوفيق بين لاعبي الفريقين ومدربيهما.

توقعات عبير فؤاد لمنتخب نيجيريا

وحول توقعات الأبراج الفلكية الخاصة بمنتخب نيجيريا، خلال لقائه أمام كوت ديفوار مساء يوم الأحد المقبل، فجاءت كالتالي"

- البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا: من مواليد 4 أبريل 1960، أي أنه برج الحمل، وستكون الشمس وعطارد داعمان له ويمنحانه قدرة على التخطيط الجيد.

- ستانلي نوابيلي، حارس مرمى: من مواليد 10 يونيو، أي أنه برج الجوزاء، وستكون الشمس وعطارد بمنزل الحظ بالنسبة له ويمنحانه لياقة بدنية وسرعة بديهة ويقظة ذهنية.

- فيكتور أوسيمين، مهاجم: من مواليد 29 ديسمبر 1998، أي أنه برج الجدي، وسيكون المريخ في برجه يمنحه إصرارًا وقوة، والقمر يمنحه سرعة بديهة وحسن تصرف.

- سيمون موسيس مهاجم: من مواليد 12 يوليو 1995، أي أنه برج السرطان، وسيكون القمر بمنزل الحظ بالنسبة له يمنحه فرصة كبيرة للسيطرة على أرض الملعب وقد يسجل أهداف.

- أديمولا لوكمان، لاعب خط وسط: من مواليد 20 أكتوبر 1997، أي أنه برج الميزان، وسيمنحه عطارد حماسًا وسرعة في الحركة والأداء، والقمر يمنحه كل الطاقة والنشاط ويستطيع أن ينظم جهوده ويوظفها في اتجاه سليم.

- أليكس أيوبي لاعب وسط: من مواليد 3 مايو 1996، أي أنه برج الثور، وسيكون المريخ بمنزل الحظ بالنسبة له يمنحه فرص لتسديد أهداف، كما أن القمر يدفعه للتعاون جيدًا مع زملائه على أرض الملعب.

توقعات عبير فؤاد لمنتخب كوت ديفوار

كما جاءت توقعات الأبراج الفلكية الخاصة بمنتخب كوت ديفوار كالتالي:

- المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار إيمرس فاي: من مواليد 24 يناير 1984، أي أنه برج الدلو، وسيكون القمر في منزله الثاني يجعله مشتتًا وتركيزه أقل.

- يحيى فيفانا، حارس المرمى: من مواليد 21 أغسطس، أي أنه برج الأسد، وسيكون الشمس وعطارد في مواجهته وقد يجعله ذلك مشوشًا، ومع ذلك المريخ بمنزل الصحة الإيجابي يمنحه لياقة بدنية.

- فرانك كيسي، لاعب خط وسط: من مواليد 19 ديسمبر 1996، أي أنه برج القوس، وسيكون القمر في وضع معاكس مما يجعل طاقته البدنية أقل.

- سيباستيان هالير، مهاجم: من مواليد 22 يونيو 1994، أي أنه برج السرطان، وسيكون القمر بمنزل الحظ بالنسبة له يمنحه فرص لتسجيل أهداف، لكن مواجهة المريخ قد تجعله مشوشًا.

- سيمون أدينجرا، مهاجم: من مواليد 1 يناير 2002، أي أنه برج الجدي، وسيكون المريخ في برجه يمنحه إصرارا وقوة، والقمر يمنحه سرعة بديهة وحسن تصرف.

من يفوز بلقب البطولة القارية؟

وفيما يتعلق بنتيجة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية، فقد توقعت عبير فؤاد أن يظهر الفريقان بمستوى متقارب خلال اللقاء، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك يعتبر منتخب نيجيريا هو الأقرب إلى الفوز وحصد لقب البطولة في نسختها الـ34، وأن يكون اللاعب سيمون موسيس هو بطل المباراة من المنتخب النيجيري، بينما يكون بطل المباراة من المنتخب الإيفواري اللاعب سيمون أدينجرا.