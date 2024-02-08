كيفية مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي كأس أمم إفريقيا 2023

في مباراة ساخنة وحاسمة يلتقي منتخبا نيجيريا وكوت ديفوار مساء يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة حاليًا في كوت ديفوار حتى يوم 11 فبراير الجاري؛ لذا وبينما يترقب جماهير الساحرة المستديرة في القارة السمراء، يمكن توضيح كيفية مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا.

موعد مباراة نيجيريا وكوت ديفوار

من المقرر أن يستضيف منتخب كوت ديفوار نظيره النيجيري، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب «الحسن واتارا»، للمنافسة على لقب بطولة أمم إفريقيا في نسختها الـ34، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

كيفية مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا

ويمكن لكل متابعي البطولة القارية مشاهدة مباراة نيجيريا وكوت ديفوار، مساء الأحد الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، عبر قنوات «بي إن سبورتس ماكس 1»؛ إذ تعتبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس» هي الناقل الحصري للبطولة الإفريقية.

وتأهل منتخب كوت ديفوار إلى نهائي أمم إفريقيا 2023 بعد فوزه على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب «الحسن واتارا»، سجله اللاعب سيباستيان هالر من تسديدة قوية في الدقيقة 65، كما نجح منتخب نيجيريا في حجز مقعده في نهائي البطولة القارية بعد إقصاء نظيره جنوب إفريقيا في المباراة التي جمعتهما على ملعب «السلام بمدينة بواكى» في نصف النهائي وانتهت بنتيجة 4-2 من ركلات الترجيح.

مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ34 أُقيمت في كوت ديفوار بنظام المجموعات، وتضم 24 فريقًا تم توزيعها على 6 مجموعات، كالتالي:

منتخبات المجموعة الأولى

- كوت ديفوار.

- غينيا بيساو.

- نيجيريا.

- غينيا الاستوائية.

منتخبات المجموعة الثانية

- مصر.

- غانا.

- موزمبيق.

- كاب فيردي.

منتخبات المجموعة الثالثة

- السنغال.

- الكاميرون.

- جامبيا.

- غينيا.

منتخبات المجموعة الرابعة

- الجزائر.

- بوركينا فاسو.

- أنجولا.

- موريتانيا.

منتخبات المجموعة الخامسة

- تونس.

- جنوب أفريقيا.

- ناميبيا.

- مالي.

منتخبات المجموعة السادسة

- المغرب.

- تنزانيا.

- جمهورية الكونغو.

- زامبيا.