شباب التجمع بالدقهلية وقنا يطلقون نموذج «بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة»

نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع بمحافظتي الدقهلية وقنا نموذجين للمحليات تحت عنوان «بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة».

وأشرف علي قيادة النموذجين شمس طلال عضو المكتب التنفيذي باتحاد الشباب التقدمي، وأكرم جلال أمين شباب حزب التجمع بالدقهلية وأحمد جلال أمين شباب حزب التجمع بقنا، ومريم المغربي عضو اتحاد الشباب التقدمي بمحافظة قنا.

وانطلق نموذج المحليات في شهر يناير الماضي وتم تنفيذه في 5 محافظات حتى الآن وهم «الجيزة والفيوم وبورسعيد وقنا والدقهلية»، ويستهدف تعريف الشباب بالأدوات الرقابية لعضو المجلس المحلي ومنها طلب الاحاطة والسؤال والاستجواب، وتستخدم هذه الأدوات للرقابة علي المحافظين والمجالس التنفيذية بالمحافظات.

وبدوره، قال أحمد جلال أمين شباب حزب التجمع بقنا إن النموذج تم تنفيذة في محافظتي قنا والفيوم بالصعيد وجاري تنفيذة في باقي محافظات الصعيد، لافتا إلى أن المحليات جهاز سياسي ورقابي مهم وسيكون مفرخة للنخب السياسية وأداة الشعب لمواجهة الفساد.

وفي ذات السياق، قال أكرم جلال أمين شباب حزب التجمع بالدقهلية إن اتحاد الشباب التقدمي بحزب التجمع حريص علي تنظيم النموذج في المحافظات قبل القاهرة ويستهدف تدريب الشباب والمراة والعمال والفلاحين، حيث إن الدستور أعطى كوتة لهذه الفئات بنسبة 100%؜.

وبدورها، قالت شمس طلال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب التقدمي وصاحبة فكرة نموذج بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة إن الفتيات أخذن حقوقهن السياسية بشكل جيد في الجمهورية الجديدة لاسيما أن ربع مجلس النواب سيدات وفتيات ويوجد 8 وزيرات في الحكومة ومحافظ سيدة ولهذا نريد ان نستكمل تمثيل المراة بنسبة 25% في المحليات كما جاء في الدستور .

وأكدت أن المراة تناضل من أجل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مواجهة مجتمع ما زال يسيطر على جزء كبير منه الفكر الذكوري.