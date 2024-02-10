ماذا فعلت لزيادة رزق والدها؟.. ابنة بائع نظارات بالسيدة تشعل السوشيال ميديا

حبها لأبيها والرغبة في مساعدته بأي طريقة في ظروفة المعيشية الصعبة التي يمر بها، جعل ياسمين حسن تنشر «بوست» على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تروج لوالدها الذي يعمل بائع نظارات في محل صغير بمنطقة السيدة زينب في محافظة القاهرة وتطلب من الآخرين الشراء منه للمساعد في تحسين ظروفهم المعيشية.

طلب مساعدة الأب

«أنا بابا تاجر نضارات والدنيا واقفة معاه جدا ونفسيته وحشه عشان المصاريف الزيادة ولو حد محتاج نظارات شمس أو عدسات يروح عنده وأسعاره أرخص من محلات كتير»، بهذه الكلمات المؤثرة التي تحمل شعور الحنين وحب الفتاة لأبيها طلبت من الأخرين مساعدة والدها والترويج لمنتجاته.

لم يكن الأب الذي يدعى حسن عفيفي يتخيل أن ابنته تفاجئه بهذا الأمر، الذي لم يكن في الحسبان ليقول في حديثه لـ«الوطن» إنه علم بهذا الفعل الذي قامت به ابنته «ياسمين» صاحبه الـ26 عاما من خلال أصدقائه وزبائنه: «أنا مكنتش متوقع ده ولما الزباين وصحابي قالوا ليا ألحق بنتك منزلة بوست على السوشيال ميديا بتروج لمنتجاتك»، ليسيطر عليه حينها شعور السعادة والفرحة: «وقتها فرحت وحسيت أني تربيتي ليهم مراحتش على الفاضي وروحت شكرت يا سمين بنتي على ده».

المنشور الذي نشرته «ياسمين» ابنة صاحب الـ63 عاما كان سببا في فتح أبواب الرزق له، إذ ذهب العديد من الزبائن له من مختلف الأماكن في القاهرة لشراء النظارات منه: «بوست ياسمين ده كان سبحان الله سبب في زيادة رزقي والناس كلها بقت تاجي تقولي احنا شوفنا كلام بنتك وجايين نشتري منك».

ممارسة مهنة صيانة وبيع النظارات

يمارس عم حسن مهنة صيانة وبيع النظارات منذ أكثر من 40 عاما، إذ في البداية كان يعمل في إحدى محلات الصيانة في «العتبة» وبعد ذلك قرر أن يفتح محل بيع خاص به: «أنا بعشق المهنة دي لدرجة أني مفكرتش في بيوم أني أسيبها وبصراحة أدتني كتير واتجوزت منها وربيت وعلمت بناتي منها وعندي أمل أني أجوزهم منها»، موجها رسالة شكرا لابنته «ياسمين» التي كانت جزءا في زيادة رزقه.