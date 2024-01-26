ناقد فني: موهبة سعاد حسني استثنائية وقدمت أدوارا معقدة في بدايتها

قال الناقد الفني خالد محمود، إنّ موهبة الفنانة الراحلة سعاد حسني كانت استثنائية، فقد كانت من الفنانات القلائل على مستوى العالم التي كان لديها مراحل مختلفة وتنقلات غير عادية في أدوارها.

وأضاف «محمود» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، «سعاد حسني هي الوحيدة في مصر والعالم العربي التي بدأت بأدوار خفيفة ثم استعان بها المخرجون في مرحلة مبكرة من مشوارها الفني في أدوار عميقة وثرية جدا، ثم دخلت مرحلة السينما التي تدعو إلى الأفكار الفلسفية والشخصيات المعقدة المركبة التي تشتبك مع المجتمع».

وتابع الناقد الفني: «قدمت شخصيتها ببراعة شديدة جدا في فيلم الزوجة الثانية من حيث التعامل مع العمدة واستطاعت اختراق مجتمعها والتمرد عليه وتحقيق أهدافها، وفي فيلم القاهرة 30 قدمت سعاد حسني أهم شخصية لها على الشاشة من حيث الخليط في المشاعر والتعبير والأداء وارتباط بشاب يكافح من أجل إثبات وجوده في المجتمع وعلاقة عاطفية مع رجل ثري».

ولفت إلى أن الفنانة الراحلة استطاعت أن تعيش مع موجات هذه الشخصية بتقلباتها النفسية، وعندما استعان بها المخرج محمد خان في موعد على العشاء، قدمت شخصية مذهلة وقررت في النهاية التخلص من حياتها وحياتها الزوج.