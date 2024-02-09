«مسار إجباري».. من المزيكا للدراما على شاشة «المتحدة»

لم تغفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى السباق الرمضانى 2024 الذى تقدم من خلاله كثيراً من الأعمال الدرامية المتنوعة والمميزة، أن تدعم الشباب من خلال تقديم عمل شبابى خالص يحمل اسم «مسار إجبارى»، حيث يقدمه ثنائى من المواهب التى لمعت مؤخراً وبموهبتها نجحت فى لفت الأنظار إليها، خاصة أنهم قادرون على خوض السباق الرمضانى ببطولة مطلقة، وهما أحمد داش الذى أثبت نجاحه مؤخراً من خلال عدة أعمال فنية كان آخرها فى رمضان 2023 من خلال مسلسل «جعفر العمدة» مع الفنان محمد رمضان، ويشاركه الفنان عصام عمر الذى أثبت نجاحه أيضاً من خلال خوضه البطولة المطلقة بمسلسل «بالطو» الذى قُدم مؤخراً عبر منصة «watch it».

وتستمر الشركة المتحدة فى مغازلة الشباب من خلال تتر المسلسل الذى تقدمه واحدة من الفرق الغنائية التى نجحت بشكل كبير مؤخراً فى الدخول إلى قلوب الشباب والأجيال الجديدة، وهى فرقة «مسار إجبارى» التى تأسست عام 2004، وقدمت شكلاً مختلفاً وجديداً من «المزيكا»، التى تخلط ما بين موسيقى «الروك والجاز» مع الغناء المصرى، ونجحت بهذا الشكل فى خلق مساحتها الخاصة.

وتتكون الفرقة الموسيقية من أربعة أعضاء هم: هانى الدقاق، وأيمن مسعود، ومحمود صيام، وأحمد حافظ ومعهم تامر عطا الله، الذى كشف عن تفاصيل مشاركتهم فى العمل من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فقال إنهم سعداء للغاية بأن يتم اختيارهم لتقديم تتر مسلسل «مسار إجبارى»، خاصة أنه يقدمه اثنان من الشباب الموهوبين، الذين أثبتوا أنفسهم مؤخراً، بالإضافة إلى مخرجة العمل نادين خان.

وعن تشابه اسم المسلسل مع الفرقة، قال «عطا الله»: «المعالجة الخاصة بالمسلسل مالهاش أى علاقة بينا خالص، هو بس مجرد تشابه أسماء»، وتابع مازحاً: «كنت هرفع قضية، بس نادين حبيبتى، وما دام إحنا موجودين خلاص، والكلام على سبيل المزاح طبعاً، أنا أول ما سمعت الاسم استغربت فى الأول إنه اسمه مسار إجبارى زى الفرقة بتاعتنا، ووقتها قابلت مريم مخيون مديرة الإنتاج فى يوم لقيتها بتقول لى انتو اللى هتقدموا التتر بقى، والحقيقة اتبسطت جداً بمشاركتنا فى عمل مميز زى ده، مع كرو مميز وشركة مميزة، وحسيت إن اسم المسلسل مع إننا اللى هنقدم التتر عامل حالة حلوة كده الناس هتحبها إن شاء الله».

ويشهد مسلسل «مسار إجبارى» مشاركة عدد من الفنانين من بينهم عصام عمر وأحمد داش وصابرين وبسمة وياسمينا العبدومى الغيطى ورشدى الشامى وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان وسيتم تقديمه فى السباق الرمضانى عبر منصة «watch it».