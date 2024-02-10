دعاء رؤية هلال شعبان.. «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان»

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مغرب اليوم، الموافق 29 من شهر رجب لعام 1445، هلال شهر شعبان المبارك، ويبدأ معه العد التنازلي لشعر رمضان المبارك 2024، الذي من المنتظر أن يحل علينا 11 مارس المقبل، وفي هذه الأشهر الحرم والأيام المباركة، وينتظر الناس خلال هذه الساعات استطلاع هلال شهر شعبان المبارك، ويبحث كثير منهم على دعاء رؤية هلال شعبان، وذلك حتى يبدأوا هذا الشهر الفضيل بالدعاء والتقرب إلى الله.

دعاء رؤية هلال شعبان

وعن دعاء رؤية هلال شعبان، قالت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الشخصية ، أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه عند استطلاع هلال الشهر العربي أنه كان يقول «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ» رواه الترمذي، ويستطيع المسلم ترديد هذا الدعاء عند رؤية هلال شهر شعبان المبارك.

سنة الرسول في شهر شعبان

وأضافت الإفتاء خلال حديثها عن دعاء رؤية هلال شعبان أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان،وذلك لما جاء في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يُفطر، ويفطر حتى نقول: لا يصوم، فما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهرٍ إلا رمضان، وما رأيتُه أكثرَ صيامًا منه في شعبان"، وفي الترمذي عن حديث أم سلمة قالت: "ما رأيتُ النبيَّ يصوم شهرين متتابعَين إلا شعبان ورمضان".