آمال ماهر تكشف كواليس قلة ظهورها: «قرايبي كانوا بيقولوا ابعتي صوتك نطمن عليكي»

كشفت الفنانة آمال ماهر، عن كواليس قلة ظهورها خلال الفترة الماضية، قائلًة: «كان بيتقال عليا بتعذب، ومعرفش إيه، وكنت متنرفزة جدًا، وأنا كنت حية أرزق».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الحكاية» عبر قناة « مصر MBC»: «قرايبي كانوا بيقولولى أبعتي لينا صوتك عشان نطمن عليكي يا إما هنجيلك، وقعدت شوية مخضوضة، لأنها مش حاجة سهلة، وكنت بقول للناس والله ما فيا حاجة، بشرح للناس اللى معرفهمش واللي بيقابلوني فى أي مكان».

وتابعت: «عمر ابني كان كل ما حد يكلمه ويقوله هل مامتك كويسة، كانت بيتنرفز، وكان بيقولهم ماما كويسة، يقولوله إحنا مش مصدقينك».