رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

آمال ماهر تكشف كواليس قلة ظهورها: «قرايبي كانوا بيقولوا ابعتي صوتك نطمن عليكي»

كتب:

منتصر سليمان
11:53 م | الجمعة 09 فبراير 2024
امال ماهر

امال ماهر

كشفت الفنانة آمال ماهر، عن كواليس قلة ظهورها خلال الفترة الماضية، قائلًة: «كان بيتقال عليا بتعذب، ومعرفش إيه، وكنت متنرفزة جدًا، وأنا كنت حية أرزق».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الحكاية» عبر قناة « مصر MBC»: «قرايبي كانوا بيقولولى أبعتي لينا صوتك عشان نطمن عليكي يا إما هنجيلك، وقعدت شوية مخضوضة، لأنها مش حاجة سهلة، وكنت بقول للناس والله ما فيا حاجة، بشرح للناس اللى معرفهمش واللي بيقابلوني فى أي مكان».

وتابعت: «عمر ابني كان كل ما حد يكلمه ويقوله هل مامتك كويسة، كانت بيتنرفز، وكان بيقولهم ماما كويسة، يقولوله إحنا مش مصدقينك». 

اقرأ المزيد:

أمال ماهر تدعم غزة بمقطع من أغنيتها الشهيرة «عربية يا أرض فلسطين»

«توب 10».. سر اعتزال أمال ماهر وحضور جمهور الأهلي وإحلال التوك توك

أحلام لـ أمال ماهر: صوت عظيم كعظمة مصر

أمال ماهر تطلب الدعاء لرجاء الجداوي

أديب يبدي إعجابة بصوت أمال ماهر: مُطربة بجد.. وبستنى أغانيها
بقلم منتصر سليمان