تامر حسني يحقق 3 ملايين مشاهدة على «يوتيوب» بأغنية «موضوع رجوعنا»

حقق المطرب تامر حسني 3 ملايين مشاهدة على موقع «يوتيوب» بأغنية «موضوع رجوعنا»، والذي طرحها أول أمس وشاركته فيها بالتمثيل الفنانة رانيا منصور.

تصدر أغنية «موضوع رجوعنا» التريند

واحتفل تامر حسني، منذ ساعات، عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر كليب «موضوع رجوعنا» تريند رقم 1 يوتيوب وهي من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع وسام عبد المنعم، وإخراج تامر حسني.

أغنية موضوع رجوعنا

وحققت أغنية «موضوع رجوعنا» لتامر حسني من ألبوم «هرمون السعادة» نجاحا كبيرا وإشادات جمهور تامر حسني بعد طرحها بسبب الطابع الدرامي للأغنية.