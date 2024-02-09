مفاجأة كولر لـ الزنفلي.. سيشارك محليا على حساب شوبير | عاجل

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، مصير مشاركة محمود الزنفلي حارس مرمى الفريق الجديد، وما إذا كان سيتم تطبيق سياسة التدوير بينه وبين مصطفى شوبير خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباطات الفريق الكثيرة محليًا وإفريقيا.

ويحق للزنفلي المشاركة في المباريات المحلية فقط، إذ لم يتمكن من المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي، بسبب عدم قيده في فترة القيد الإفريقية الأخيرة، التي انتهت في نهاية الشهر الماضي، ما قد يمنحه فرصة العمر للظهور بشكل جيد رفقة الكتيبة الحمراء، وإثبات جدارته بحراسة عرين الأهلي، خاصة أنه انتقل إلى القلعة الحمراء لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

كولر لا يميل لسياسة التدوير

قال المصدر، إن مارسيل كولر لا يعترف بسياسة التدوير في مركز حراسة المرمى من الأساس، وكان يعتمد على محمد الشناوي بشكل أساسي في كل المباريات وطوال الموسم، ورأينا ذلك في الموسم الماضي، إذ شارك الشناوي في أغلب مباريات الموسم.

وأكد أن كولر لا يميل لسياسة التدوير في مركز حراسة المرمى في الأهلي، ويعتمد في الغالب على حارس واحد، لكن نحن الآن أمام حدث طارئ في ظل غياب محمد الشناوي الحارس الأساسي.

وأضاف المصدر، أن كل الأمور واردة بتطبيق الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر سياسة التدوير بين مصطفى شوبير والزنفلي، ومشاركة شوبير في المباريات الإفريقية، ومنح الفرصة للزنفلي المشاركة في الدوري المحلي.

واختتم أنه خلال الأيام المقبلة، ستتضح الرؤية بشكل عام من تطبيق سياسة التدوير وإمكانية مشاركة الزنفلي في المباريات المحلية، لتجنب إصابة مصطفى شوبير من ضغط المباريات محليًا وإفريقيًا، وهو ما قد يضع الفريق في أزمة كبيرة حال إصابة الأخير.

الأهلي يستعد لمواجهة شباب بلوزداد الجزائر

ييستعد الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري، يوم 16 فبراير الجاري، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشارك محمود الزنفلي الذي تم التعاقد معه لمدة 6 أشهر، تنتهي بنهاية الموسم الجاري، في تدريبات الأهلي خلال الفترة الماضية، استعدادًا للمرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن محمد الشناوي يغيب عن الأهلي فترة تصل إلى 3 أشهر، بسبب معاناته من إصابة على مستوى الكتف، وأجرى جراحة ناجحة في ألمانيا.