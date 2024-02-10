انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم السبت 10-2-2024

تراجع سعر البيض اليوم السبت 10-2-2024 بقيمة 3 جنيهات في كرتونة البيض، وسجل 145 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس 148 جنيهًا للمستهلك، بحسب بورصة البيض وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر البيض الأبيض

تستعرض «الوطن» سعر البيض اليوم السبت 10-2-2024 وفقًا للأسعار المعلنة رسميًا، وسجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر نحو 150.12 جنيه للمستهلك.

- بلغ سعر البيض البلدي نحو 150.36 جنيه للمستهلك، بحسب الأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.

سعر البيض في المزرعة

- يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 128 إلى 132 جنيهًا، وسعر طبق البيض الأحمر بين 135 إلى 138 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

- أظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح ما بين 59 إلى 61 جنيها.

- وأظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 35 إلى 37 جنيها.