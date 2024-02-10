فوائد مذهلة للينسون النجمي.. له تأثير علاجي مضاد للبكتريا والفطريات

كشف المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن دراسة جديدة بشأن عشب الينسون النجمي وفوائده المتعددة للإنسان، مؤكدًا أنه من الأعشاب التي لها مكانة في الطب الشعبي الصيني، لما له من تأثير علاجي مضاد للبكتريا والفطريات، ورغم كونه مشابها للينسون في الرائحة والطعم لاحتوائه على المادة الفعالة الرئيسية الموجودة فيه «الأنيثول»، إلا أنهما من عائلتين نباتيتين مختلفتين تماما، وعقب انتشاره في الأسواق الشعبية اتجه العلماء في العصر الحديث لاكتشاف المواد الفعالة والتأثيرات البيولوجية للينسون النجمي.

الينسون النجمي

وأوضح رئيس المركز القومي للبحوث وفقًا لتقرير صادر عنه، أن هناك عددا من الدراسات الحديثة كشفت عن فوائد الينسون النجمي تتمثل في أنه طارد للبلغم ومهدئ للكحة ومسكن للآلام في المعدة والقولون.

وأشار إلى أن هناك فوائد مهمة للينسون تتمثل في استخراج حمض الشكيميك، الذي يستخدم في تصنيع دواء الأوسيليتاميفير «التاميفلو»، وتم استخدامه عالميا في جائحة إنفلونزا الطيور والخنازير.