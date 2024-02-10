باستخدام التكنولوجيا.. «منة» تصمم خزفا للحقائب على الطريقة الفرعونية

قررت أنّ تحول رسالة الماجستير إلى مشروع «أون لاين»، لتعيد منة سليم، 29 عامًا، إحياء المكملات الخزفية التي كان يستخدمها المصري القديم، وتُطورها باستخدام ماكينات التحكم الرقمي، للحصول على منتجات خزفية بشكل مختلف للحقائب والأزياء.

تخرجت «منة» في كلية الفنون التطبيقية قسم الخزف جامعة دمياط عام 2017، لتبدأ في تحضير الماجستير عام 2018، وفي ذلك التوقيت، كان الدكتور محمد سعد، المشرف عليها، يعد بحثًا حول الإنتاج الخزفي باستخدام ماكينات التحكم الرقمى بالحاسب الآلي للحصول على منتج خزفي، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «المشرف في الوقت ده كان بيعمل منتجات خزفية زي أنتيكات باستخدام التكنولوجيا».

«منة» تنشر ثقافة الخزف في الأزياء

قررت «منة» نشر ثقافة الخزف في الأزياء، لأنها ليست وليدة اللحظة، بل موجودة منذ آلاف السنين، واستخدمها المصريون القدماء على مساحات محدودة لعدم توافر التكنولوجيا التي سهّلت إنتاجها وإدخالها فيما بعد لتطعيم أشياء عديدة: «بقى عندنا تخصص في المكملات الخزفية للأزياء، وده يُعتبر إعادة إحياء للفن اللي كان موجود عند المصريين القدماء».

«منة» تستخدم التكنولوجيا في إنتاج تصميمات الخزف

بدأت صاحبة الـ29 عامًا، التعلم على ماكينة الخزف مع دراسة البرامج المتطورة، لإنتاج تصاميم دقيقة بأحجام صغيرة، باستخدام تكنولوجيا التحكم الرقمي، لتحصل على درجة الماجستير في 2022، ثم قررت تحويل الرسالة إلى مشروع.

تسوق لمنتجاتها «أون لاين» وفي البازارات: «مكملات خزفية يعني بجيب الأزياء الجاهزة وبعمل عليها الخزف، سواء ملابس أو إكسسوارات أو شنط».

يأخذ الحجر الخزفي عدة مراحل حتى يصبح جاهزًا لإدخاله في الأزياء، إذ يُوضع في أفران للحرق حتى يتغير لونه تمامًا: «القطعة الواحدة علشان تخرج منتج نهائي بتقعد 3 أسابيع».