5 معلومات عن عارضة أزياء فبركت خبر وفاتها لسبب غريب

موقف غريب لعارضة أزياء هندية تدعى «بونام باندي»، وتبلغ من العمر 32 عاما، إذ أدعت وفاتها على إثر إصابتها بسرطان عنق الرحم، وكتبت على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، «إن العارضة توفيت بعدما حاربت المرض بشجاعة»، ونعاها نجوم الفن في بوليوود برسائل تشيد بها لمقاومتها المرض القاتل، فيما شكك البعض في نبأ وفاتها، خصوصا في ضوء صور نُشرت قبلها بأربعة أيام تبدو فيها «باندي» بصحة جيدة، على متن قارب في ولاية «جوا» الهندية، فمن هي بونام باندي؟

من هي عارضة الأزياء الهندية بونام باندي؟

- عارضة أزياء وممثلة هندية ولدت في العاصمة دلهي.

- بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء في عام 2010.

- ظهرت على صفحة غلاف مجلة الموضة الشهيرة.

- ظهرت لأول مرة في بوليوود من خلال فيلم «ناشا» عام 2013.

- لديها 1.3 مليون متابع على إنستجرام، ونفس عدد المتابعين على موقع "إكس".

وذكر مدير حسابها الرسمي على إنستجرام أن «باندي» تُوفيت بسرطان عنق الرحم في 1 فبراير الجاري، ولم تلبث موسوعة ويكيبديا العالمية أن أضافت المعلومة على الصفحة الخاصة بعارضة الأزياء الهندية.

عارضة الأزياء تكشف خدعتها

واعترفت «بونام باندي» لاحقا إلى متابعيها عبر مقطع فيديو على إنستجرام، بأنها خدعتهم بخبر وفاتها، لكنها في المقابل فخورة بما تمكنت وفاتها المزعومة من تحقيقه بشأن التوعية بسرطان عنق الرحم، موجهةً الناس إلى دعم النساء اللاتي يعانين من هذا المرض.

وانتقد عدة مستخدمين للشبكات الاجتماعية عارضة الأزياء الشابة، متهمين إياها بالسعي نحو إثارة انتباه الجميع إلى نفسها بأي ثمن، فعلق أحدهم بأن الإقدام على عملية خداع، مثل إدعاء الوفاة، تحت ستار زيادة الوعي، ليس أمراً غير أخلاقي فحسب، بل يندرج أيضاً تحت مسمى التلاعب بمشاعر الآخرين. كما هاجمها متابع آخر بقوله: في المرة المقبلة لن يأخذ أحد موتك الحقيقي على محمل الجد.