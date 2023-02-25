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أحمد داود في «الكونتينر»: نقش أطباق الخزف الصيني المذهبة يدويا

كتب:

محمد عزالدين
09:16 م | السبت 25 فبراير 2023
أحمد داود

أحمد داود

قال الفنان أحمد داود، إن صناعة الخزف الصيني تعتمد على فنانين من خريجي الفنون الجميلة لرسم تصميمات رائعة ثم طباعتها على الشفاف لنقل هذه التصميمات على الأطباق.

500 عامل وعاملة بالمصنع

وأضاف أحمد داود، خلال استضافته ببرنامج «الكونتينر»، المذاع على شاشة «ON»، ويقدمه الفنان أحمد داود، أن الأطباق المذهبة يتم نقشها باليد بمياه الذهب.

وأوضح عوض حارس، المدير المالي لمصنع فتحي محمود للبورسلين، أن المصنع يصدر منتجاته إلى 97 دولة منها 90 دولة في أوروبا.

ومن جانبه، قال خالد صلاح الدين، المدير الإداري بالمصنع، إن قسم الزخرفة يحتوي على 100 عامل وعاملة، منهم 550 فتاة، لافتا أن مرحلة الزخرفة تعد آخر مراحل صناعة الخزف الصيني.

فكرة البرنامج

ويسلط «الكونتينر» الضوء على تصنيع مصر لكل شيء والتخلص من عقدة الخواجة، ويتناول صناعة ملابس أو إكسسوار أو صناعات غذائية أو جلود أو أجهزة كهربائية أو حتى صناعات ثقيلة وصناعات مكملة، خاصةً في آخر 5 سنوات ليخرج من الدولة يوميًا آلاف الكونتينرات المُحملة ببضاعة تحمل علامة «صنع في مصر» وتسافر إلى كل بلاد العالم حتى أصبحت مصر مؤخرًا بها نقلة نوعية على الخريطة الصناعية وأصبحت لاعبًا أساسيًا في العديد من الصناعات المتطورة.

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بقلم محمد عزالدين