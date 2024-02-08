رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد ختام فعاليات «سمبوزيوم الخزف الدولي»

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل ختام فعاليات سيمبوزيوم الخزف الدولي للشباب في دورته الثامنة بكلية التربيه النوعية، بالتعاون مع كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، الذي أقيم في الفترة من 27 يناير إلى 7 فبراير الجاري، بحضور الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على كلية التربية النوعية والدكتورة ميرفت السويفي أستاذ الخزف المتفرغ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان والمشرف العام على السمبوزيوم، والدكتور عمرو عبد القادر محمود وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب والمشرف التنفيذي على السمبوزيوم، والدكتورة بدرية حسن وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد السيد كامل المساعد بكلية التربية النوعية والدكتور رشا فوزي قومسير السمبوزيوم والدكتور إبراهيم دسوقي قومسير مساعد السمبوزيوم وفناني مصر والدول العربية ولفيف من المهتمين وطلاب الكلية.

اهتمام جامعة جنوب الوادي بالفنون

وأكد رئيس الجامعة أنّ هذا السمبوزيوم، أعطى مؤشرًا على اهتمام الجامعة بكل الفنون والثقافات التي تساهم في تبادل الخبرات، مضيفًا أنّ الجامعة تسعى دائمًا إلى تشجيع مثل هذه الفعاليات الفنية الثقافية، مؤكدًا أنّ ما شاهده اليوم، أكثر من مجرد عمل فني وإنما مجموعة من المهارات والخبرات المتميزة.

وأوصى بالاهتمام بعلم الصخور، لأنه وثيق الصلة بفن النحت ويساهم في إثرائه، مشيدًا بكلية التربية النوعية ومجهوداتها الملموسة في المجالات الابداعية المختلفة.

وفي كلمته رحب الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، بضيوف السمبوزيوم، مشيدًا بالروح الجماعية والعمل الإبداعي المتميز الذي قًدم طوال أيام السمبوزيوم.

وأكدت الدكتورة ميرفت السويفي، أهمية تبادل المعرفة والفن في مثل هذه الملتقيات التي تشهد تفاعلًا حقيقيًا بين الشباب، وأنّ البيئة في قنا والخامات الطبيعية، كان لها دور بارز في إنجاح السمبوزيوم .

أعمال الفننين بالمعرض

وتفقد «عكاوي» معرض أعمال الفنانين المشاركين في السمبوزيوم، وأبدى إعجابه بالأعمال الفنية التي نفذت بكلية التربية النوعية، وشارك في إبداعها، فنانون من مصر والدول العربية، كما تفقد معرضًا خاصًا بفناني كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي.