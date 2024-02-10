موعد مباراة الزمالك القادمة وتردد القناة الناقلة.. لقاء مهم في الدوري

يستعد نادي الزمالك لمباراته القادمة في الدوري الممتاز، حيث استأنف تدريباته اليوم بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الجمعة بعد خوض مباراتين وديتين أمام فريقي الشباب مواليد 2003 و2005.

وفي السطور التالية، نعرض موعد مباراة الزمالك القادمة وفق جدول اتحاد الكرة المصري، والقناة الناقلة لها.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلتقي نادي الزمالك بفريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، يوم 19 فبراير الجاري، ضمن لقاءات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة أون تايم سبورت

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري، عبر التردد التالي.

القمر الصناعي للقناة: نايل سات Nile Sat.

اسم القناة على الرسيفر: أون تايم سبورتس On Time Sports.

تردد واستقطاب القناة: 10853 أفقي H.

الترميز وتصحيح الخطأ: 27500 - 5/6.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد hd على نايل سات

تردد القناة: 12303.

- استقطاب القناة: أفقي.

- الترميز:- 27500.