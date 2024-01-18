محافظة الجيزة تعلن ضعف المياه في 7 مناطق.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت محافظة الجيزة ضعف مياه الشرب في مناطق نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة، وذلك لمدة 6 ساعات، تبدأ من الساعة الحادية عشر مساء غدا الجمعة الموافق 19 يناير وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت.

أسباب ضعف المياه

وأرجعت المحافظة السبب إلى تنفيذ أعمال مد مواسير مياه صلب قطر 300 مم على سطح محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق ، الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بغلق المياه، لنهو أعمال الربط لخط المياه الجديد قطر 300 مم على الخط القائم بشارع الهرم.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال، موجها رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات للتسهيل على الشركة المنفذة.

وتنوه محافظة الجيزة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة في المناطق المتأثرة بضعف المياه، لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.