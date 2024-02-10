المركز الدولي للفلك يعلن موعد غرة شهر شعبان.. «29 يوما»

كشف المركز الدولي للفلك برئاسة الدكتور محمد عودة، تفاصل جديدة بشأن موعد أول أيام شهر شعبان وفقاً للحسابات الفلكية، وحقيقة اختلاف موعد غرة الشهر بين الدول الإسلامية العربية وغير العربية، موضحا أنه وفقا للحسابات الفلكية فإن أول أيام شهر شعبان سيكون غدًا الأحد في جميع الدول الإسلامية العربية.

موعد أول شعبان في الدول الإسلامية غير العربية

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي في تصريحات لـ«الوطن»: «سيكون هناك اختلافا في موعد أول شعبان بين الدول الإسلامية العربية وغير العربية»، موضحا أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن موعد أول أيام شعبان سيكون الاثنين المقبل في الهند وبنجلاديش وباكستان، وباقي دول العالم الإسلامي غير العربية.

وفي السياق ذاته، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أن غرة شهر شعبان 1445 فلكياً ستكون غدا الأحد، وعدة الشهر ستكون 29 يوما، لافتا إلى أن الرأي النهائي سيكون لدار الإفتاء المصرية.