دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استطلاع هلال شهر شعبان مساء اليوم، وتحديداً عقب صلاة المغرب.

استطلاع هلال شهر شعبان

ووفق الحسابات الفلكية التي أعلن عنها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن هلال شهر شعبان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران اليوم في تمام الساعة الـ1 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي.

فضل شهر شعبان

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، فضل شهر شعبان، قائلة إنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُكثر من الصيام في شهر شعبان، لأنه شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، مشيرة إلى أنّ صوم شهر شعبان يدخل في باب صيام التطوع أو السُنة.

فضل الصيام في شهر شعبان

كما استشهدت بما ورد عن عائشة رضى الله عنها، حيث قالت: «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون».