سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت 10-2-2024

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، اليوم السبت 10-2-2024، حيث سجلت العملة السعودية اليوم في بنك مصر للبيع 8.24 جنيه، وللشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال هذه السطور سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقاً للتحديث الأخير للجنيه أمام العملات الأجنبية التي كشفته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك المركزي المصري للبيع 8.25 جنيه، وللشراء 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري للبيع 8.22 جنيه، وللشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في حين سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك مصر للبيع 8.24 جنيه، وللشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك الإسكندرية فسجل للبيع 8.25 جنيه، وللشراء 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 8.25 جنيه، وللشراء 8.18 جنيه.