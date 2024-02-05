رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
06:49 ص | الإثنين 05 فبراير 2024
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

شهدت أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 5 فبراير 2024، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك خلال بداية تعاملات اليوم.

وترصد «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 8.20 جنيه للشراء، و سجل 8.24 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.26 جنيه للبيع تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.24 جنيه للبيع، تبعًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و سجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنية للشراء، وسجل 8.25 جنية للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

اقرأ المزيد:

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 2-2-2024 في البنوك

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الخميس 1-2-2024

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28-1-2024 في البنوك المصرية
بقلم سعيد رمضان