أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 5 فبراير 2024 في البنوك

شهدت أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 5 فبراير 2024، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك خلال بداية تعاملات اليوم.

وترصد «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 8.20 جنيه للشراء، و سجل 8.24 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.26 جنيه للبيع تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.24 جنيه للبيع، تبعًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، و سجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنية للشراء، وسجل 8.25 جنية للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.