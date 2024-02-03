رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أسعار الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
09:16 م | السبت 03 فبراير 2024
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

سجلت أسعار الريال السعودي اليوم السبت 3-2- 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك المصرية، وسجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.24 جنيه للبيع ببنك مصر.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري عند سعر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.24 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.24 جنيه للبيع تبعًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.26 جنيه للبيع تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية.

اقرأ المزيد:

أسعار الريال السعودي اليوم السبت 3-2- 2024 في مختلف البنوك

سعر الريال السعودي في نهاية تعاملات اليوم.. اعرف أسعار الشراء والبيع

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 في البنوك

أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 27-11-2023 في البنوك
بقلم سعيد رمضان