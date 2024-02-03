أسعار الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجلت أسعار الريال السعودي اليوم السبت 3-2- 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك المصرية، وسجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.24 جنيه للبيع ببنك مصر.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري عند سعر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.24 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.24 جنيه للبيع تبعًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.26 جنيه للبيع تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية.