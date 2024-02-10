موعد بداية الترم الثاني 2024 للمدارس وخريطة الامتحانات

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بداية الترم الثاني 2024 للمدارس وفقًا للخريطة الدراسية التي تم اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية التعليم، يوم 10 من شهر فبراير الجاري.

بداية الترم الثاني 2024 للمدارس

وتكون بداية الترم الثاني 2024 اليوم السبت، في بعض المدارس وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بعودة الدراسة بعد انتهاء إجازة امتحانات الفصل الدراسي الأول.

الدراسة تستمر لمدة 18 أسبوعا

وبالنسبة لعدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني سيكون 18 أسبوعًا بالنسبة للمدارس الخاصة والحكومية والتجريبية، على أن ينتهي الترم الثاني يوم 6 يونيو المُقبل.

ووفقًا للخريطة الزمنية التي تم اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيكون يوم 30 مايو هو موعد نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، أما مواعيد امتحانات الشهادات وصفوف النقل فهي كالآتي:

- 25 مايو بدء امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل.

- 25 مايو بدء امتحانات الشهادة الإعدادية.

- 22 يونيو امتحانات الثانوية العامة.

- 1 يونيو بدء امتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات الفنية.