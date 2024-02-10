أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 10-2-2024 في البنوك

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار داخل البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري، صباح اليوم السبت 10 فبراير 2024، حيث سجل الدولار 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، في حين سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه بالبنك المركزي 33.19 جنيه للشراء، و33.34 جنيه للبيع.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم السبت ، داخل البنك المركزي المصري، والتي جاءت كالتالي:-

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 33.28 جنيه للبيع، وسعر الشراء 33.06 جنيه، بينما سجل في البنك المركزي 33.19 جنيه للشراء، و33.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه نحو38.66 جنيه للشراء، و38.99 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيها للبيع.

سعر الدولار الأسترالي

سجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 20.11 جنيه للشراء، و20.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

سجل سعر صرف الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

أما الدينار الكويتي فسجل في البنك المركزي المصري 100.03 جنيه للشراء، و100.49 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.