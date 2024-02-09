تراجع ملحوظ في سعر اليورو بالسوق الموازية اليوم 9-2-2024

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-2-2024، نحو 65 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس بلغ نحو 66 جنيهًا، وتشهد سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية حالة من الركود منذ الأسبوع الماضي، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة من فتح استثمارات كبيرة.

وتنشر «الوطن» سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري منتصف التعاملات في البنوك المصرية اليوم الجمعة 9-2-2024، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، نحو 33.63 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 33.70 جنيه للشراء، 33.85 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-2-2024 نحو 33.74 جنيه للشراء، 34.06 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم 33.60 جنيه للشراء، 33.78 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 33.74 جنيه للشراء، 34.04 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.