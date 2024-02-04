سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، استقرارًا ملحوظًا، عند مستوى 33.26 جنيه للشراء، و33.50 جنيه للبيع، تبعًا لبنك الإسكندرية.

وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري 33.31 جنيه للشراء، و33.47 جنيه للبيع، تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 33.15 جنيه للشراء، و33.39 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم في مصر 33.15 جنيه للشراء، و33.40 جنيه للبيع، وفقًا للبنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.37 جنيه للشراء، و33.49 جنيه للبيع تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم 33.26 جنيه للشراء، و33.52 جنيه للبيع، تبعًا لبنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 33.26 جنيه للشراء، و33.50 جنيه للبيع، تبعًا لبنك الإسكندرية.